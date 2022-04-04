Talas’ta “Biz Pişirelim Siz Ulaştırın” uygulaması devam ediyor

Talas Belediyesi tarafından ilk kez geçen yıl Ramazan ayında başlatılan “Biz Pişirelim Siz Ulaştırın” uygulaması bu yıl da devam ediyor.

Ramazan ayı ile birlikte başlayan organizasyonda Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanan yemeklerin dağıtımına eşlik etti.

2 yıldır sürdürülen uygulama sayesinde vatandaş-belediye iş birliği ile ihtiyaç sahiplerine el uzatılmış oluyor. Belediye tesislerinde hazırlanan iftarlık yemekler, yardıma muhtaç, yaşlı, hasta ve engellilere yine vatandaş eliyle ulaştırılıyor.

Ramazan ayı boyunca her gün saat 18.00’de başlayıp iftar saatine kadar devam edecek uygulama çerçevesinde Atatürk Bulvarı Osmanlı Evi, Yenidoğan Mahalle Muhtarlığı önü, Tablakaya Mahallesi Nikah Salonu önü ve Mevlana Mahalle Meydanı Şeffaf Oda önünden paketler halinde yemek dağıtımı yapılacak.