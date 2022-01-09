Talas’ta bin 259 çift ‘evet’ dedi

Talas Belediyesi Nikah Memurluğu tarafından, 2021 yılında bin 259 çiftin nikah kıyılarak bir önceki yılın rekoru kırıldı.

Talas Belediyesi tarafından 2021 yılında bin 259 nikah kıyılarak bir önceki yılın rekoru kırıldı. 2021 yılı içerisinde çiftlerin en çok tercih ettiği ay Ağustos olurken, bu ayda toplam 256 nikah kıyıldı. En az nikah kıyılan ay ise 40 nikahla Nisan oldu.

Bir önceki yıl olan 2020 yılında toplam 991 çift dünya evine girmiş ve 2019’un rekoru kırılmıştı. 2021 yılında ise 1259 nikah kıyılarak 2020 yılı rakamlarının üstüne çıkılmış oldu. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da evlenen çiftleri tebrik ederek ömür boyu mutluluklar diledi.