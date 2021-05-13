banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Süper Lig’in son haftasında altı maçın saati değişti
Süper Lig’in son haftasında altı maçın saati değişti
Bill Gates: “Sevgisiz bir evlilikti”
Bill Gates: “Sevgisiz bir evlilikti”
Uğur Şahin, Kovid aşısı için müjdeyi verdi
Uğur Şahin, Kovid aşısı için müjdeyi verdi

Talas’ta bayram konvoyu

Talas Belediyesi oluşturduğu bayram konvoyu ile ilçe halkına keyifli bir bayram yaşattı. Konvoyda yer alan araçlarla hem görsel şölen oluşturuldu hem de temizlik ve ilaçlama yapıldı.

KAYSERİ 13.05.2021, 17:16
Talas’ta bayram konvoyu

Talas Belediyesi oluşturduğu bayram konvoyu ile ilçe halkına keyifli bir bayram yaşattı. Konvoyda yer alan araçlarla hem görsel şölen oluşturuldu hem de temizlik ve ilaçlama yapıldı.

Pandemi tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara farklı ve keyifli bir ortam yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinlikte iki katlı gezi otobüsü ile arkasındaki temizlik ve ilaçlama araçları ilçe turu yaptı.

Müzik eşliğinde gerçekleşen etkinliğe vatandaşlar da evlerinin balkon ve pencerelerinden eşlik ederek coşkuya ortak oldu.
Yorumlar (0)
21°
açık