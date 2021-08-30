Talas’ta Badminton heyecanı başladı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Badminton İl Temsilciliğinin 2021 yılı faaliyet programında yer alan 30 Ağustos Zafer Kupası Badminton Turnuvası başladı.

30-31 Ağustos tarihlerinde 104 sporcunun mücadele ettiği turnuva Talas Çok Amaçlı Spor Salonunda yapıldı. Tekler, çiftler ve mix kategorilerinde düzenlenen müsabakalarda sporcular derece elde edebilmek için kıyasıya mücadele etti. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar yarın yapılacak final maçlarıyla sona erecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, müsabakalarda mücadele eden sporculara ve antrenörlerine başarılar diledi.