banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
TFF'den İngiltere açıklaması!
TFF'den İngiltere açıklaması!
BioNTech aşısı olduktan sonra öldü!
BioNTech aşısı olduktan sonra öldü!
Serdar Ortaç korona virüse yakalandı
Serdar Ortaç korona virüse yakalandı
Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Talas’ta Badminton heyecanı başladı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Badminton İl Temsilciliğinin 2021 yılı faaliyet programında yer alan 30 Ağustos Zafer Kupası Badminton Turnuvası başladı.

KAYSERİ 30.08.2021, 14:29
Talas’ta Badminton heyecanı başladı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Badminton İl Temsilciliğinin 2021 yılı faaliyet programında yer alan 30 Ağustos Zafer Kupası Badminton Turnuvası başladı.

30-31 Ağustos tarihlerinde 104 sporcunun mücadele ettiği turnuva Talas Çok Amaçlı Spor Salonunda yapıldı. Tekler, çiftler ve mix kategorilerinde düzenlenen müsabakalarda sporcular derece elde edebilmek için kıyasıya mücadele etti. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar yarın yapılacak final maçlarıyla sona erecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, müsabakalarda mücadele eden sporculara ve antrenörlerine başarılar diledi.

Yorumlar (0)
31°
açık