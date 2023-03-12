Talas’ta ağaçlandırma sezonu açıldı

Talas Belediyesi, ilkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte ağaç dikim çalışmalarına hız verdi. Bu çerçevede çeşitli türlerden binlerce ağacın toprakla buluşacağı ağaçlandırma seferberliğinin de startı verilmiş oldu.

Geçen yıl, ilçe genelinde gerçekleştirdiği uygulamayla yüzbinlerce ağacı Talas’ın dört bir yanına diken Talas Belediyesi, bu yıl da havaların ısınmasıyla ağaçlandırma faaliyetlerini hızlandırdı. Mevlâna Mahallesi’nden başlayan ekipler, tamamı yapraklı türden oluşan ağaçların dikimini gerçekleştiriyor.

Bu çerçevede 2023 yılı boyunca çınar, ıhlamur, süs armudu, süs eriği, süs elması, meşe, dişbudak, ladin, kara çam, leyladi, göknar ve mavi servi türlerinde 100 binden fazla ağaç, toprakla buluşturulacak.