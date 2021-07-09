Talas’ta açık hava sineması kaldığı yerden

Talas Belediyesi tarafından 2019 yazında başlatılan Açık Havada Sinema Günleri, pandemi nedeniyle verdiği uzun aranın ardından yeniden sinemaseverlerle buluşuyor.

Ali Dağı Yamaç Paraşütü İniş Alanında kaldığı yerden devam edecek olan sinema etkinliğinin ilki, 10 Temmuz Cumartesi günü saat 20.30 gerçekleştirilecek. Etkinliğin ilk filmi ise animasyon film kategorisinde yer alan “Yukarı Bak” olacak ve her zaman olduğu gibi ücretsiz olarak izlenebilecek. Düzenlendiği dönemde büyük beğeni toplayan ve yoğun ilgiyle karşılanan etkinliğin bu yıl da yine aynı ilgiyi görmesi bekleniyor.

Öte yandan Açık Havada Sinema Günleri, önümüzdeki günlerde Yamaç Paraşütü İniş Alanının yanı sıra Ali Dağı 360 Yeşil Alanda da düzenlenecek. Böylece Talas’ta aynı anda iki yerde açık havada sinema keyfi yaşanacak.