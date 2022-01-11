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Talas’ta, ‘1 Kazanda 3 Kepçe’ kitabı tanıtıldı

Talas Belediyesi ve İsviçre Büyükelçiliği’nin katkılarıyla, Talas Tanıtım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan ‘1 Kazanda 3 Kepçe’ kitabının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

KAYSERİ 11.01.2022, 14:51
Talas’ta, ‘1 Kazanda 3 Kepçe’ kitabı tanıtıldı

Talas Belediyesi ve İsviçre Büyükelçiliği’nin katkılarıyla, Talas Tanıtım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan ‘1 Kazanda 3 Kepçe’ kitabının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Talas Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen etkinlik, İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch’un yanı sıra Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, siyasi parti temsilcileri, rektörler ile çok sayıda davetli ve dernek üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Talas’ta yapılagelmiş Türk, Rum ve Ermeni yemek tariflerinin yer aldığı kitabın tanıtım toplantısına Büyükelçi Ruch’ın Kayseri ve Talas için söyledi övgü dolu sözler damga vurdu.

Organizasyonun açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Talas Belediye Başkanımıza böyle anlamlı ve güzel bir çalışmayı yaptıkları için teşekkür ediyorum. Kayseri, kültürel zenginliğiyle dünyada adından söz ettiren bir şehirdir. Talas’a burada ayrı bir parantez açmak istiyorum. Talas, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış olarak zengin bir medeniyetin bölgesi olarak tanımlanır.” dedi.

Daha sonra konuşan etkinliğin ev sahibi Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri ve Talas’ın tarihi zenginliğinden bahsederek gastronominin de bu zenginliğin bir parçası olarak yer aldığına vurgu yaptı. “Talas’ımız tarih boyu sosyo-kültürel zenginliğe sahip olmuş bir yerdir. Bunun yanında ticaret hayatının canlılığı ve farklı etnik unsurların bir arada bulunması Talas’ın yaşam kültürüne de etki etmiş. Talas, bu konuda iyi bir ev sahipliği yapmıştır“diyen Başkan Yalçın şunları söyledi:

“Talas’ın geçmişi 2 bin yıla dayanıyor. Kadim bir yer. Şu an da Ermeni ve Rum vatandaşlar olmasa da onlardan kalan kilise ve tarihi yapılar halen varlığını devam ettiriyor. Tarihi eserler ve gastronomi bizim en önemli zenginliğimiz. Geçtiğimiz yıl Kayseri Büyükşehir Belediyesi de bir gastronomi çalışması yapmıştı, bizim bu çalışmamızda büyükşehir belediyemizin yaptığı çalışmanın bir parçası niteliğindedir. Buradaki ‘1 Kazanda 3 Kepçe’ farklı medeniyetlerin yemeklerini bir araya getirdiğimiz bir kitap olmuştur. Sayın büyükelçiye, göreve başlayalı kısa süre olmasına rağmen bu birliktelik ortamına katkıda bulunduğu için teşekkür ediyorum.”

Daha sonra söz alan ve yemek kitabının çıkış serüveni hakkında kısaca bilgi veren Talas Tanıtım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Necla Erkara, “Talas’ta unutulmaya yüz tutmuş yemeklerin tariflerini topluyorduk, bu fikir yaşlılarımızla yapılan röportajların sonucunda doğdu ve araştırma çalışmamız başlamış oldu. Hem yurt içinden hem de yurt dışından bu yemekleri bilenler iletişime geçtik ve böyle ce kitabımız oluşmaya başladı. İsviçre Büyükelçiliğinin de proje çağrısıyla kitabımız oluştu. Kitabımızdaki yemekler Talas’ta günlük olarak pişirilen ve çeşitli etkinliklerde sunulan yemek çeşitlerindendir. Bu kitabın oluşumunda İsviçre’nin Ankara Büyükelçiliğine, Başkan Yalçın ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Son olarak konuşan Büyükelçi J. Daniel Ruch, Kayseri’deki ve Talas’taki hoşgörü ortamına dikkat çekerek, bu ortam karşısında kendisinde çok büyük bir saygı uyandığını söyledi. “Bu kadar tarihi zenginliği olan bir yere geldiğimiz için çok mutluyuz. Gıptayla bakıyoruz sizlere. Sizden öğreneceğim ve öğreneceğimiz çok şey var” diyen Büyükelçi Ruch, Kayserili ve Talaslıların geçmişine sahip çıkan insanlar olduğunu söyledi.

“Çok büyük ve hoşgörüye dayanan bir kültürünüz var” ifadelerini kullanan Büyükelçi, sözlerine şöyle devam etti:

“geçmişinize bu kadar sahip çıkıp değer vermenizden çok etkilendim. Şöyle bir deyimle sözlerime devam etmek istiyorum: ‘Bir ağacın büyümesi için köklerine sahip çıkması lazım.’ Bu yemek kitabı 3 farklı kültürün yemeklerini bir araya getiriyor. Ben de bunu görünce İsviçre’de de bunu yapmaya çalışsak diye düşündüm. Çünkü Alman, İtalyan ve Fransız kültürü bizim ülkemizde bir arada bulunuyor.”

Hoşgörü kültürünün önemine dikkat çeken Büyükelçi Ruch, “Burada Talas’ta nasıl ki Rum, Ermeni ve Türk mutfaklarını bir arada görebiliyoruz. Farklı kültürlerin yemeklerini denemek hoşgörüdür. Bu hoşgörünün devam etmesi aslında şunun içinde önemli, dünyanın her yerinde yeni dalga göçler oluyor. Bizim ülkemize de oluyor ve hoşgörü kültürünün oluşması gereklidir” dedi.

1 Kazanda 3 Kepçe kitabının bir benzerini İsviçre’de yapabileceklerini ifade eden Ruch, “Aslında bizde bir kitap çıkarak içinde kebap da olurdu, baklava da. Çünkü bizim de bir kültürümüz haline geldi” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların ardından Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından Büyükelçi Ruch’a el dokuması halı ve Dernek Başkanı Necla Erkara tarafından Yaman Dede Camii’nin görseli bulunan çini tabak hediye edildi. Son olarak kitapta yer alan yöresel yemeklerin tadımına geçildi ve burada el yapımı yemekler ikram edildi. Yemek ikramı sırasında Büyükelçi Ruch tencerenin başına geçerek etkinliğe katılanlara hazırlanan yemeklerden ikram etti.

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