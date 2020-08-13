Talaslı çocuklar hem geziyor hem öğreniyor
PANDEMİ DÖNEMİNDE EVDE KALIP KİTAP OKUYAN ÇOCUKLARA YÖNELİK OLARAK TALAS BELEDİYESİ TARAFINDAN BAŞLATILAN TALAS GEZİSİ DEVAM EDİYOR.
Pandemi döneminde evde kalıp kitap okuyan çocuklara yönelik olarak Talas Belediyesi tarafından başlatılan Talas gezisi devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde başlatılan etkinliğe katılan çocuklar hem geziyor, hem eğleniyor hem de öğreniyor. Müzik ve oyunlar eşliğinde Talas’ın tarihi ve turistik yerlerini ziyaret eden çocuklar, pandemi döneminde evde kalmanın verdiği stresi atarken ilçenin tarihini de yerinde öğrenme fırsatı buluyor.
Talas’ın Han, Harman ve Tablakaya Mahallelerinde gerçekleşen geziye çocukların yanı sıra velileri de katılabiliyor. Yamandede Konağı’nda verilen mola ile birlikte çocuklara ikramda bulunuluyor. Talas Belediyesi’nde başlayan gezi, otobüsün tekrar belediye önüne gelmesiyle son buluyor.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, pandemi döneminde kitap okuma kampanyası başlatmış ve kitaplarını bitiren çocuklara üstü açık tur otobüsü ile Talas’ta gezi sözü vermişti.
Talas gezisine katılmak isteyen çocuklar için mesai saatleri içerisinde 0531 421 25 25 numaralı telefon aranabilir.
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