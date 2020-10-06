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Talas’ın yollarına güven ve konfor çizgileri
TALAS BELEDİYESİ EKİPLERİ İLÇE GENELİNDEKİ YOLLARIN ÇİZGİLERİNİ YENİLEYEREK GÜVENLİ VE KONFORLU ULAŞIM İÇİN ÇALIŞIYOR.
KAYSERİ 06.10.2020, 10:25
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Talas Belediyesi ekipleri ilçe genelindeki yolların çizgilerini yenileyerek güvenli ve konforlu ulaşım için çalışıyor.
Trafik güvenliğinin artırılması için yapılan çalışmada yol çizgileri için 23 ton sentetik yol boyası ve cam tozu kullanıldı.
Talas Belediyesi ulaşımın rahat ve konforlu sağlanması için başlattığı çalışmayla ilçe merkezinde cadde ve sokaklar dahil toplam 42 kilometre yolun çizgisini tamamladı. Yol genişliğine göre eksen çizgisi (orta), banket şeridi (sağ-sol) ve kavşak çizgilerinin (kama) yapıldığı çalışmada toplam 200 kilometre şeritle yollar adeta beyaza boyandı.
17 ton sentetik boya ve 6 ton cam tozunun kullanıldığı yol çizgisi çalışmasıyla hem araçların hem de yayaların trafik güvenliği sağlanmış oldu.
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