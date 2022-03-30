Talas’ın tarihi sokağı ışıl ışıl

Talas Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ışıklandırma işlemiyle ilçenin tarihi güzelliğine sahip Ali Saip Paşa Sokağı yepyeni bir görünüme kavuşturuldu.

Daha önce ilçenin cadde ve sokaklarında yaptığı ışıklandırma çalışmalarıyla ilçenin adeta çehresini değiştiren Talas Belediyesi, şimdi de Kiçiköy Mahallesinde yer alan ve Talas’ın tarihi mirasını yansıtan Ali Saip Paşa Sokağı’nın ışıklandırmalarını yenileyerek daha görkemli bir görünüm sağladı.

Yeni sokak lambası ve ışıklandırma çalışmasıyla sokağa girenlere, tarihi binaların arasında adeta görsel bir şölen sunulurken, tarihi yapılara özel renkli aydınlatmalar ve ağaç aydınlatmalarıyla da tarihi sokak bambaşka bir havaya büründürülmüş oldu.

2020 Yılında ana arterlerde başlatılan kar tanesi ve ay yıldız figürlü ışıklandırma ile başlayan değişim daha sonra cadde, sokak ve parklarda yapılan aydınlatma ile devam etmişti.