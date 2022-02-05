Talas’ın tarihi mahzenleri suya kavuşuyor

Talas Belediyesi tarafından yapılacak çalışmayla ilçenin yukarı kısmında bulunan tarihi mahzenler yeniden suyla buluşturulacak. Böylelikle asırlar boyunca sulanarak yeşil kalan bölge yeniden eski günlerine dönecek.

Yıllar önce yapılan ve günümüzde kullanılmaz durumda olan eski terfi istasyonu bağlantı hattının yerine yeni bir hat ve sondaj kuyusu yapılacak. Baharla birlikte başlayacak çalışmalarla Tut Kavşağı ile Yukarı Mahalle arasındaki mahzenli evler için 1,5 kilometrelik yeni bir hat oluşturulacak. Bu hatta su temini için ise Tut Kavşağı’nda sondaj vurulacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; Yukarı Talas’ta tarihi mahzenlerin tekrar suya kavuşacağını belirterek, “Yukarı Talasımızda bulunan asırlık ağaçlar ve bağlar yeşilini muhafaza edecek. 330’dan fazla üyenin istifade ettiği eski sulama hattının işlevselliğini yitirmesi üzerine Talas Belediyesi olarak yeni bir sondaj kuyusu ve terfi istasyonu sulama hattı için kolları sıvadık. Bu kapsamda yeni sondaj kuyusuyla eski terfi istasyonu bağlantı hattı belediyemiz tarafından yaptırılacak. Bahar mevsimiyle birlikte tamamlanacak inşa çalışmaları sonrası Yukarı Mahalle’nin tarihi mahzenleri tekrar suyla dolacak. Böylelikle bağlar bahçeler, yeşil alanlar suya doyacak. Yani yeşil Talas olgusu yeniden yeşerecek. Proje kapsamında ayrıca Tut Kavşağı ile terfi istasyonu arası hat çekme işlemleri sonrası kaldırımlar da yenilenecek. Yaklaşık 2 milyon liraya mal olacak bu yatırımların Talasımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi