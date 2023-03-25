Talas’ın ramazan etkinliklerinin ilk durağı Süleymanlı
TALAS BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN VE RAMAZAN AYI İLE BİRLİKTE İFTAR SONRASININ VAZGEÇİLMEZİ HALİNE GELEN RAMAZAN ETKİNLİKLERİ BU YIL DA KIRSAL MAHALLELERDE ÇOCUKLARLA BULUŞMAYA DEVAM EDİYOR. HACİVAT-KARAGÖZ ÇOCUK TİYATROSUNUN SAHNELENDİĞİ ETKİNLİĞİN İLK DURAĞI SÜLEYMANLI MAHALLESİ OLDU.
Talas Belediyesi tarafından düzenlenen ve Ramazan ayı ile birlikte iftar sonrasının vazgeçilmezi haline gelen Ramazan etkinlikleri bu yıl da kırsal mahallelerde çocuklarla buluşmaya devam ediyor. Hacivat-Karagöz çocuk tiyatrosunun sahnelendiği etkinliğin ilk durağı Süleymanlı Mahallesi oldu.
Çocukların da zaman zaman oyuna dahil olduğu etkinlikte Hacivat ve Karagöz, yaptıkları esprilerle çocukların hafızalarında Ramazan anısı olarak yerleşti. Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir mahallede vatandaşlarla buluşacak organizasyon, 24 Mart Cuma (Bugün) Çatakdere Mahallesi ile devam edecek.
ÇOCUKLARDAN BAŞKAN AMCALARINA TEŞEKKÜR
Etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getiren Süleymanlı Muhtarı Ömer Şahin, iftar sonrası özellikle çocukları çok mutlu eden güzel bir organizasyon düzenlendiğini dile getirdi. Mutlulukları her halinden belli olan çocuklar da çok eğlendiklerini belirterek Başkan Yalçın’a teşekkürlerini iletti.