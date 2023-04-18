Talas’ın ramazan etkinlikleri çocukların vazgeçilmezi

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen ve Ramazan ayı ile birlikte iftar sonrasının vazgeçilmezi haline gelen Ramazan etkinlikleri bu yıl da çocukların eğlencesi oldu. Her gün bir kırsal mahallede çocuklarla buluşan Hacivat-Karagöz çocuk tiyatrosu bu yıl ayrıca depremzedelere de özel olarak sahnelendi.

İlk durağı Süleymanlı Mahallesi olan Hacivat-Karagöz çocuk tiyatrosu kırsal mahallelerde yaşayan çocukların gözdesi haline geldi. Çocukların da zaman zaman oyuna dahil olduğu etkinlikte Hacivat ve Karagöz, yaptıkları esprilerle çocukların hafızalarında Ramazan anısı olarak yerleşti. Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir mahalledeki çocuklarla buluşan organizasyon, bugüne kadar 3 bin 385 kişi tarafından ilgiyle takip edildi. Kırsal mahallelerden Süleymanlı’da başlayan etkinlik, Çatakdere, Çevlik, Yamaçlı, Reşadiye, Kuruköprü, Alaybeyli, Cebir, Yazyurdu, Başakpınar, Çömlekçi, Akçakaya ve Örencik mahallelerindeki çocuklarla buluştu. Bunların yanı sıra program Talas’ta bulunan Pertevniyal Yurdu A Blok, Pertevniyal Yurdu B Blok, Kayseri Yurdu, Seyyid Burhaneddin Yurdu, Hunat Hatun Yurdu A Blok, Hunat Hatun Yurdu B Blok, Şule Yüksel Şenler Yurdu ve Mustafa Asım Köksal Yurdunda kalan depremzede çocuklara da özel olarak sahnelendi.

SON DURAK YAZILI-MENGÜCEK İLE ZİNCİDERE

Kırsal mahalleler ile yurtlardaki 3 bin 385 çocuğun izlediği Hacivat-Karagöz tiyatrosu, arife günü hariç Yazılı-Mengücek ve Zincidere mahallelerinde düzenlenecek iki programla bu ay ki programı tamamlayacak. Programın düzenlendiği mahallelerden Süleymanlı Muhtarı Ömer Şahin, etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iftar sonrası özellikle çocukları çok mutlu eden güzel bir organizasyon olduğunu ifade etti.

ÇOCUKLARDAN BAŞKAN AMCALARINA TEŞEKKÜR

Tiyatroyu izleyen çocuklar da Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkürlerini iletti.

Etkinliklerin sonunda ise çocuklara pamuk şeker ikram edildi.