Talas’ın ramazan etkinlikleri çocuklara tatlı bir anı

Talas Belediyesi’nin her Ramazan düzenlediği ve iftar sonralarının vazgeçilmezi haline gelen Ramazan etkinlikleri, çocuklarla buluşmaya devam ediyor. Bu yıl kırsal mahallelerde yaşayan çocukların yanı sıra depremden etkilenen çocukların da unutulmadığı etkinliklerde çocuklar doyasıya eğleniyor.

Hacivat-Karagöz çocuk tiyatrosunun sahnelendiği etkinlikler şu ana kadar 6 mahallede miniklerle bir araya gelirken organizasyonların bir sonraki durağı Kuruköprü Mahallesi olacak. Düzenlenen etkinliklere çocuklar da zaman zaman oyuna dahil olurken, Hacivat ve Karagöz yaptıkları esprilerle çocukların hafızalarında Ramazan anısı olarak yerleşmiş oluyor. İftardan sonra gerçekleşen etkinlikle özellikle depremden etkilenen çocukların normal yaşama dönmeleri sağlanırken, çocuklara Ramazan ayının manevi yönü de aktarılmış oluyor.

Program çerçevesinde ayrıca her etkinliğin ardından çocuklara pamuk şeker ikramı da yapılıyor.