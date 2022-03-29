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Talas’ın kütüphanelerinde hayat var

Talas Belediyesi, 58. Kütüphaneler Haftası nedeniyle bir dizi etkinlik düzenledi. Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphanede 4 gün sürecek etkinliklerin açılış programında her yaştan en çok kitap okuyan kitapseverlere ödüller verildi.

KAYSERİ 29.03.2022, 14:20
Talas’ın kütüphanelerinde hayat var

Talas Belediyesi, 58. Kütüphaneler Haftası nedeniyle bir dizi etkinlik düzenledi. Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphanede 4 gün sürecek etkinliklerin açılış programında her yaştan en çok kitap okuyan kitapseverlere ödüller verildi.

Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından Türk ve Batı müziğine ait parçalardan oluşan müzik dinletisinin de gerçekleştirildiği programda ayrıca dünyadan ve Türkiye’den kütüphane fotoğraflarının yer aldığı sergi de gezildi. Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Talas İlçe Emniyet Müdürü Osman Öztürk ve Talas Müftüsü Bünyamin Turgut ile çok sayıda öğrenci ve kitapseverin katıldığı programda kitap ve bilgi üzerine kısa bir konuşma yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Güçlü olabilmenin en önemli şartı bilgidir” dedi.

Bilginin önemine vurgu yaparak insanların ve toplumların yalnızca bilgi ile güçlenebileceklerinin altını çizen Başkan Yalçın, bilgiye en hızlı ve duru bir şekilde ulaşma yolunun kitaplardan geçtiğini dile getirerek, “Günümüzde hız ve güç her şeydir. Güçlü olabilmenin en önemli şartı da bilgidir. Bilgi güçtür. Bilgiye çabuk ulaşmak ise kitaplardan geçer. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in bir sözü var, “Bir ayet okuyup da ben Allah ile konuştum diyen yalan söylemiş olmaz” diyor. O halde bir yazarın kitabını okumak da onun sohbet meclisinde bulunmaktır bana göre. Mesnevi’yi okumak Mevlâna ile Nutuk’u okumak da Atatürk ile sohbet etmektir bana göre” dedi.

“Kitap okumanın lezzeti hiçbir şeyde yok” ifadelerini kullanan Başkan Yalçın, sözlerine şöyle devam etti:

“Kitap okumak müthiş bir zenginlik getiriyor. Biz de bu zenginliği paylaşmak ve ilçemize kitap noktasında daha fazla hizmet etmek için kütüphaneler açtık. Önce 7/24 Kütüphaneyi ardından Altıntepe Semt Kütüphanesini hizmete sunduk. 7/24 Kütüphaneden 290 bin kişi yararlandı. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılına yetiştirmek üzere 100 apartman altına 100 kütüphane daha yapacağız. Kütüphaneler haftamızı kutluyorum. ‘Kütüphanede hayat var’ sloganıyla nice kütüphaneler gününde buluşmak üzere selamlarımı sunuyorum.”

Daha sonra kürsüye gelen Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez de okumanın önemine vurgu yaparak, okumadan iyi insan olmanın zorluğuna vurgu yaptı. Ailesiyle birlikte Talas’ın kütüphanelerini kullandıklarını belirten Kaymakam Dönmez, ilçeye kazandırdığı kütüphaneler için Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

Organizasyona katılan Kültür ve Turizm İl Müdürü Şükrü Dursun da kütüphanelere ve kitaba verdiği önemden dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

Etkinliğe katılan vatandaşlar da Başkan Yalçın’ın kitaba ve bilgiye verdiği öneme vurgu yaparak kazandırdığı kütüphaneler için teşekkür etti. Talas’ın öğrencilerin yoğun yaşadığı ve üniversiteler bakımından zengin bir ilçe olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, Başkan Yalçın’ın böyle bir yere çok güzel kütüphaneler kazandırarak okumaya katkı sağladığını söyledi. Kütüphaneleri severek ziyaret ettiklerini söyleyen vatandaşlar etkinlikten dolayı da mutlu olduklarını ifade etti.

Kutlama sonrası Talas Belediyesi’nin kütüphanelerinden en çok kitap alan öğrenci ve kitapseverlere kitap ve çeşitli hediyeler verildi.

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