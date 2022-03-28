Talas’ın kütüphaneleri öğrencilerin gözdesi

Talas Belediyesi’ne bağlı kütüphanelerden son 1 yılda 307 bin 310 kişi yararlandı.

Atatürk Bulvarı üzerindeki 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi ile Kiçiköy Mahallesindeki Altıntepe Semt Kütüphanesi açılışından bu yana öğrenciler başta olmak üzere ders çalışmak ve araştırma yapmak isteyenlerin uğrak mekanı oldu. Toplamda 21 bin 651 kitabı bünyesinde barındıran Talas’ın kütüphaneleri, zengin kitap çeşidiyle ilgi alanlarına göre öğrencilere ve araştırmacılara katkı sağlamaya devam ediyor. Toplantı salonları, çalışma odaları, derslikler, çok amaçlı salon, sergi alanları, kafeterya, kitap okuma alanları, internet ortamı ve engelsiz kütüphanesi ile daha çok lise ve üniversite öğrencileri tarafından tercih edilen 7/24 Kütüphane, gece gündüz açık olması ile dikkat çekiyor. Özellikle üniversite öğrencileri ve araştırmacılar tarafından yoğun şekilde kullanılan 7/24 Kütüphane bu yönüyle büyük beğeni topluyor. Kiçiköy Mahallesi’ndeki Altıntepe Camii’nin müştemilatında yer alan Altıntepe Semt Kütüphanesi ise daha çok bölgedeki ilk ve orta öğretim öğrencileri tarafından kullanılıyor. Zengin kitap çeşidi, nezih çalışma ortamı ve sunduğu diğer imkanlarla Talas Belediyesi’nin kütüphanelerinden son 1 yılda 307 bin 310 kişi yararlandı.

KÜTÜPHANELERİN DEVAMI GELECEK

Kitaba ve kütüphaneye verdiği önemle bilinen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da 58. Kütüphane Haftasını kutlayacaklarını dile getirerek, “Talas’ı kütüphaneler şehri yapmaya kararlıyız. Hizmete giren iki kütüphanemizin yanı sıra yapımını planladığımız yeni kütüphanelerimiz de var. Öğrencilerimizin günün her saatinde kütüphanelerimize girip çıkması, orada kitapla, dersle, bilimle teknolojiyle buluşması bizi çok mutlu ediyor. Bu vesile ile 58. Kütüphaneler Haftasını kutluyor, güzel gelişmelere vesile olmasını diliyorum” dedi.