Talas’ın gazileri Şanlıurfa yolunda

Talas Belediyesi, ilçede ikamet eden gazileri aileleriyle birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Şanlıurfa gezisine gönderdi.

Belediye önünden hareket eden otobüs ile yola çıkan gaziler, Şanlıurfa’da tarihi ve kültürel alanları gezerek müzeleri ziyaret edecek. Hareket öncesi konuşan Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı, geziden duydukları memnuniyeti ifade ederek Başkan Yalçın’a teşekkürlerini iletti. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın kendilerine her türlü desteği verdiğinin altını çizen Dernek Başkanı Balcı, “Sayın başkanımdan Allah razı olsun, pandemi döneminden beri bizi yalnız bırakmadı. En büyük başkan bizim başkanımız. Daha önce de bizi kültür turuna gönderdi” dedi.

Daha sonra konuşan Gazi Ali Erci de tören kıyafetlerine varıncaya kadar her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını dile getirerek, “Allah ondan razı olsun, başkanımız başımızın tacı” dedi.

Düşüncelerini ifade eden Kıbrıs Gazisi Ahmet Urtimur da, “Başkan Yalçın’ı nasıl övsek azdır. Biz ondan memnunuz Allah da ondan razı olsun” şeklinde konuştu.

Kasım Tutkun isimli bir diğer gazi de Başkan Yalçın’ın daima yanlarını olduğunu belirterek verdiği her sözü yerine getirdiğini söyledi.