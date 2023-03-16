Talasgücü’nün hedefi 24 puanı almak

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor, kalan 8 maçtan 24 puan çıkarmak hedefinde.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup lideri Sincan Belediyespor’un 4 puan gerisinde bulunan Talasgücü Belediyespor, kalan maçlarını kazanmak istiyor. 40 puanı bulunan sarı lacivertliler, kalan maçlarını kazanıp ligi zirvede noktalamak ve Play-Off grubuna kalmak istiyor.

Grubun tek namağlup takımı Talasgücü Belediyespor, bu hafta deplasmanda oynayacağı Eskil Belediyespor ve sonrasında oynayacağı Yozgat 1959 FK, Hacılar Erciyesspor, Niğde Belediyespor, Sincan Belediyespor, Yahşihanspor, Osmancık Belediyespor ve Bozokspor maçlarını kazanıp hedefine ulaşmak hesabında.

Antrenör Halil Aslan "Birbirinden önemli maçlara çıkacağız. Bu maçları kazanıp hedefimize ulaşmak istiyoruz. Bu sezon Talasgücü’nü hedefe ulaştırarak Kayseri’ye bir 3. lig takımı kazandırmak arzusundayız" dedi.