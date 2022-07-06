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Talasgücü’nde Muharrem Sahar A takımda

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Talasgücü Belediyespor U18 takımının golcüsü Muharrem Sahar ile anlaşmaya vardı.

KAYSERİ 06.07.2022, 17:34
Talasgücü’nde Muharrem Sahar A takımda

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Talasgücü Belediyespor U18 takımının golcüsü Muharrem Sahar ile anlaşmaya vardı.

Yeni sezonda yine Bölgesel Amatör Lig’de mücadele verecek olan Talasgücü Belediyespor, alt yapısından yetişen Muharrem Sahar ile anlaştığını duyurdu. Talasgücü Belediyespor’dan yapılan açıklamada, "Alt yapımızdan yetişen ve geçtiğimiz yıl U-18 takımımızda kaptanlık yaparak 32 kez gol atan genç kanat oyuncumuz Muharrem Sahar A takımımızda. Takımımıza ve oyuncumuza hayırlı olsun" denildi.

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