Talasgücü ve Erkiletspor elendi

U14 Türkiye Şampiyonasında Kayseri’yi temsil eden Talasgücü Belediyespor ve Erkiletspor final maçlarında rakiplerine kaybederek elendiler.

U14 Türkiye Şampiyonası 1.kademe gruplarında Mersin ve Çorum’da mücadele eden Kayseri takımları final maçlarında kaybederek şampiyonaya veda ettiler. Mersin grubunda yer alan Talasgücü Belediyespor oynadığı 2 maçta rakiplerini geçerek adını finale yazdırdı. Sarı lacivertliler finalde Konya ekibi Karakartalspor’a 2-0 mağlup olarak elendi. Çorum grubunda yer alan Erkiletspor ise ilk iki maçından sahadan farklı galibiyetlerle ayrılırken final maçında Ordu ekibi Ünyespor’a 1-0 mağlup oldu ve şampiyonaya veda etti.

Her iki takım oyuncuları final maçı sonrası büyük üzüntü yaşarken yöneticiler ve teknik heyetler minik sporcuları teselli ettiler.