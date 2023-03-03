Talasgücü rakiplerine gol oldu yağdı

Kayseri Mustafa Onur Sümengen U18 Ligi B Grubu’nda mücadele eden Talasgücü Belediyespor, rakiplerine adeta gol oldu yağdı.

Mustafa Onur Sümengen U18 Ligi’nde mücadele eden Talasgücü Belediyespor, en çok gol atan ve en az gol yiyen takım unvanını elinde bulunduruyor. 17 hafta boyunca yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertli takım, 15 galibiyet 2 beraberlik alarak 50 puanla zirveye oturdu. En yakın rakibi Kocasinan Ülküspor ile arasında 2 puan fark bulunan Talasgücü Belediyespor, rakiplerine 120 gol atma başarısı gösterdi.

Kendi kalesinde ise 8 gol gören Talasgücü Belediyespor, şampiyonluğa emin adımlarla gidiyor.