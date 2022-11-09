Talasgücü ikinci sırada, Hacılar Erciyes namağlup

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta mücadele eden Talasgücü ve Hacılar Erciyesspor, namağlup yoluna devam ediyor.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor, Hacılar Erciyesspor ve Develigücü, haftayı puanlarla noktaladı. Talasgücü Belediyespor sahasında Eskil Belediyespor ile karşılaştığı müsabakayı son dakika golü ile 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Öte yandan Develigücü, sahasında oynadığı Yahşihanspor maçından 1 puanla ayrıldı. Maçın ilk yarısını 3-1 geride tamamlayan ve bir penaltı atışını gole çeviremeyen Develigücü, ikinci yarıda 4-3 öne geçmesine rağmen son dakika golü ile galibiyeti kaçırdı. Kırmızı siyahlılar, haftayı 1 puan alarak noktaladı. Diğer bir Kayseri ekibi Hacılar Erciyesspor da, Ankara deplasmanında TKİspor ile golsüz berabere kalarak 1 puanı hanesine yazdırdı.

15 puanla Sincan Belediyespor’un liderlik koltuğunda oturduğu 6. hafta sonunda 14 puanla Talasgücü Belediyespor ikinci sırada, 10 puanla Hacılar Erciyesspor 6. sırada yer aldı. 7 puanlı Develigücü ise puan tablosunda 9. sırada kaldı.