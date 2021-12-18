Talasgücü Belediyespor’un hedefi 3 puan

Talasgücü Belediyespor ligin 8.haftasında yarın Nevşehir’de Ürgüpspor’a konuk olacak.

Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 3.Grup lideri Talasgücü Belediyespor yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Ligde geride kalan 7.hafta sonunda 7 galibiyet alarak 21 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı lacivertliler Ürgüpspor’u yenerek ligin ilk yarısını lider olarak tamamlamayı garantilemek istiyor. Talasgücü Belediyespor bugün yapacağı son antrenmanın ardından karayolu ile Nevşehir’e giderek maç saatini beklemeye başlayacak. Sarı lacivertli takımda eksik oyuncu bulunmazken moraller ise üst seviyede.

Yarın Nevşehir Ürgüp İlçe Stadı’nda oynanacak olan Ürgüpspor ile Talasgücü Belediyespor karşılaşması saat 14.00’de başlayacak ve karşılaşmada Ali Artun Özdemir düdük çalacak.