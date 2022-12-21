Talasgücü Belediyespor’da 3 eksik var

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) bu hafta deplasmanda Yozgat Bozokspor ile karşılaşacak Talasgücü Belediyespor takımında Ramazan Taş, Ömer Çoban ve Arda Saltan forma giyemeyecek.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor, ilk yarının son maçında deplasmanda oynayacağı Bozokspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Pazar günü Yozgat’ta oynanacak maçtan galibiyetle ayrılmak isteyen sarı lacivertli takımda 3 futbolcu forma giyemeyecek.

Osmancık Belediyespor maçının 1. dakikasında sakatlanan Ramazan Taş, Bozokspor maçında takımındaki yerini alamayacak. Osmancık Belediyespor maçında çift sarı karttan kırmızı kart gören Ömer Çoban da, bu zorlu deplasmanda forma giyemeyecek. Geçen hafta ameliyat olan Arda Saltan da, bu maçta görev alamayacak isimler arasında.