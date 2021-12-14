Talasgücü Belediyespor zirveyi perçinledi

Elbistanspor’u sahasında 2-1 yenerek 7’de 7 yapan Talasgücü Belediyespor, puanını 21’e yükseltti. Kayseri EMAR Grup’un berabere kalmasıyla en yakın rakibiyle puan farkını 5’e çıkartan Talasgücü Belediyespor, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grup’ta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, bu sezon çıktığı 7 maçta 19 gol atıp sadece 2 gol yedi. Tüm maçlarını kazanarak zirveyi perçinleyen sarı-lacivertli takım, 7 maçın 5’inde kalesini gole kapatmayı başardı.

Talas Belediye Başkanı ve Talasgücü Belediyespor Onursal Başkanı Mustafa Yalçın da Kulüp Başkanı Yunus İloğlu ile ve diğer yöneticilerle birlikte Elbistanspor’u 2-1 yendikleri maçı tribünden izledi. Galibiyet sonrası Teknik Direktör Halil Aslan ve futbolcuları tebrik eden Başkan Yalçın, şampiyonluk parolasıyla çıktıkları yolda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Takımının çok başarılı bir performans sergilediğine dikkat çeken Başkan Yalçın, “Takımımız 7 maçta 7 galibiyet alarak önemli bir başarıya imza attı. Bundan sonraki tüm maçlarda da aynı ciddiyetle hazırlanıp hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Bize bu mutluluğu yaşatan teknik heyeti ve futbolcularımızı tebrik ediyorum” dedi.

İstatistiksel olarak birçok açıdan zirvede yer alan sarı-lacivertlilerin başarılı golcüsü Muhammed Özdemir de attığı 9 golle gol krallığında zirvede bulunuyor. 7 maçta 9 gol atan Muhammed, 1.3 gol ortalaması yakalamış durumda.

Topladığı 21 puanla zirvede yalnız kalan Talasgücü Belediyespor, hafta sonu Ürgüp deplasmanına çıkacak. 13 puanla 3. sırada yer alan Ürgüpspor’a konuk olacak sarı-lacivertlilerde hedef, bu maçtan da 3 puanla ayrılmak olacak.

Ürgüp ilçe stadında oynanacak olan maç, Pazar günü saat 14.00’te başlayacak.