Talasgücü Belediyespor Oğuz Saltabaş ile anlaştı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, dış transferde forvet futbolcu Oğuz Saltabaş ile anlaşmaya vardı.

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Talasgücü Belediyespor, dış transferde 33 yaşındaki forvet oyuncusu Oğuz Saltabaş ile anlaşmaya vardı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dış transferde Oğuz Saltabaş ile anlaşma sağlandı. Gerek Bölgesel Amatör Lig gerekse de 3. ligde attığı goller, kazandığı şampiyonluklarla dikkat çeken ve geçen yıl 3. lig ekiplerinden Orduspor 1967 ile başarılı bir sezonu geride bırakan golcü Oğuz Saltabaş ile anlaşma sağladık. Takımımıza ve oyuncumuza hayırlı olsun" denildi.

1989 doğumlu olan forvet oyuncusu Oğuz Saltabaş, daha önce Antalyaspor U21, Bakırköyspor, Denizli Belediyespor, Tekirova Belediyespor, Konyaaltı Belediyespor, Büyükçekmece Belediyespor, Sultanbeyli Belediyespor, Kayseri Şekerspor, Şanlıurfa Belediyespor, Kemerspor 2003, Kars 35 Spor ve Orduspor 1967 takımlarında formaları giydi.

Orduspor 1967 forması ile 34 maça çıkan 33 yaşındaki Oğuz, 7 gol atarken 1 asist yaptı.