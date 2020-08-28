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Talasgücü Belediyespor kaptan ile devam ediyor
TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR İÇ TRANSFERDE KAPTAN CANBERK SOYKUVVET İLE YENİDEN ANLAŞTI.
KAYSERİ 28.08.2020, 10:11
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Talasgücü Belediyespor iç transferde kaptan Canberk Soykuvvet ile yeniden anlaştı.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor’da transfer çalışmalarını devam ediyor. Hem iç transferde hem de dış transferde hareketlik günler geçiren Sarı-Lacivertliler iç transferde son olarak takım kaptanı Canberk Soykuvvet ile yeniden anlaşmaya vardı. Güçlü bir kadro oluşturan ve hedefini şampiyonluk olarak çizen Sarı-Lacivertlilerde yeni isimlerin takıma katılması bekleniyor.
Talasgücü Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, "Kaptanımız ile devam. Geçtiğimiz sezon takımımızın kaptanlığını yapan Canberk Soykuvvet ile yola devam ediyoruz. Tecrübeli kaptanımıza ve takımımıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.
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