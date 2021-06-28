Talasgücü Belediyespor grubu galibiyetle tamamladı

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 5.Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor grubun son maçında deplasmanda Çorum ekibi Çimentospor’u 4-2 mağlup ederek sezonu galibiyetle bitirdi. Talasgücü Belediyespor 6 maçta 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı ve 9 puanla grubu 2.sırada tamamladı.

Stat: Çorum Şehir Stadyumu

Hakemler: Esad Sadık Demirtaş xx, Burak Toprak xx, Ömer Faruk Uyar xx

Çorum Çimentospor: Halis Hakan Eke x, Zafer Kılıç x, Mustafa Öz x, Nuri Can Zorlu x, Sefa Akın Başıbüyük x, Emre Okutan x, (Mücahit Çoban x dk.74), Barış Üzbey x, (Yavuz Burak Aykaç x dk.46), Sadık Yücel x, (Ali Kağan Ersoy x dk.46), Samet Can Kavlak x, (Oğuzhan Batman x dk.54), Emre Korkmaz x, (Özgür Doğan x dk.54), İbrahim Enes Hoş x

Talasgücü Belediyespor: Güven Yılmaz xx, Recep Daylak x, (Turgay Aydoğan x dk.35), Canberk Soykuvvet xxx,(Furkan Ulus x dk.89), Ramazan Taş xx, (Ali Avcı x dk.89),Resul Ekrem Turhan xx, Mustafa İlkay Kartal xxx,(Yakup Can Yazgan x dk.63), Necati Önal xxx, Turgay Tiryaki xxx, Mehmet Tahir Kalem xx, Burak Öztürk xx, Abdulkadir Kaplan xxxx (Doğancan Akkaya x dk.63)

Goller: İbrahim Enes Hoş dk.77, Yavuz Burak Aykaç dk.53 (Çorum Çimentospor) Turgay Tiryaki dk.23, Abdulkadir Kaplan dk.43, 45+3 ve 45+5 (Talasgücü Belediyespor)

Sarı Kartlar: Mücahit Çoban, Mehmet Yalçınkaya (Çorum Çimentospor), Mehmet Tahir Kalem (Talasgücü Belediyespor)