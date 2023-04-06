Talasgücü Belediyespor: 6 - Yahşihanspor: 0
BÖLGESEL AMATÖR LİG 6. GRUP 24. HAFTA MAÇINDA TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR SAHASINDA YAHŞİHANSPOR'U 6-0 MAĞLUP ETTİ.
Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 24. hafta maçında Talasgücü Belediyespor sahasında Yahşihanspor’u 6-0 mağlup etti.
Stat: Atatürk Spor kompleksi Yan Saha
Hakemler: Mehmet Kara xx, İzlem Günaydın xx, Furkan Şekerci xx
Talasgücü Belediyespor: Çağrıcan Tanrıbilir xx, Erkan Kapar xx (Emincan Konuk Dk.46 x), Kadir Doğukan xx, Ömer Çoban xx, Ahmet Şahbaz x (Furkan Akbulut Dk.46 xx), Ercan Çifci x (Emir Yıldırım Dk.46 xx), Oğuz Saltabaş xx, Bahtiyar Dolma xx, Osman Buğra Uysal xx (Mustafa Kaya Dk.60 x), Arda Saltan xx, Akın Arıcan xx (Alperen Topçular Dk.52 xx)
Yahşihanspor: Serkan Polat x (Barbaros Dk.87 x), Mert Orhan x, Şükrü Ali x, Rıfat Yalınkılıç x, Veysi Durmaz x, Ziya Güven x, Alaattin Tunç x, Mustafa Can x (Taha Dk.84 x), Doğanay Ulubaş x, Mert Tutar x (Efe Dk.87 ?), Mehmet Değirmenci x (Abdülkadir Topal Dk.64 x)
Goller: Akın Arıcan (dk.17 ve 47), Osman Buğra Uysal (dk.40), Oğuz Saltabaş (dk.44), Bahtiyar Dolma (dk.49), Alperen Topçular (dk.56) (Talasgücü Belediyespor)