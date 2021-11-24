Talasgücü 4 maçtır gol yemiyor

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele veren Talasgücü Belediyespor ligde oynadığı 4 maçta kalesinde gol görmedi.

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grup’ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor zirvedeki yerini koruyor. Sarı lacivertli ekip, grupta oynadığı 4 maçta 4 galibiyet alarak 12 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Talasgücü Belediyespor, grubunda oynadığı 4 maçta rakip filelere 13 gol atarken kalesinde ise hiç gol görmedi. Talasgücü Belediyespor ligin ilk haftasında Abdulvahabigazi maçını 4-0, ikinci haftada Develispor maçını 1-0 kazanmıştı. Üçüncü haftada ise Yeşildağspor maçını 7-0 kazanan Talasgücü Belediyespor, geride kalan hafta da sahasında Suvermez Kapadokya maçını 1-0 kazanıp 3 puanı hanesine yazdırmıştı.