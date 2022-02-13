Talas’a çok yönlü dini tesis

Mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait arsa üzerine hayırsever Abdullah Bağceci tarafından Mevlana Mahallesi’ne yapılacak olan cami, Kur’an kursu, kütüphane ve şadırvandan oluşan külliyenin protokolü imzalandı.

Başkanlıkta gerçekleşen imza törenine Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İlçe Müftüsü Bünyamin Turgut ve hayırsever Abdullah Bağceci katıldı. Mevlana Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı ile Şehit Fatih Duman Sokak arasındaki 2 bin 500 metrekare alanda yapımı gerçekleşecek olan külliye, içerisinde cami, Kur’an kursu, kütüphane ve şadırvan olarak hizmet verecek. 800 metrekare alana oturumu planlanan dini tesisle bölgedeki 12 bin kişinin ihtiyacı karşılanacak.

Konuyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çok yönlü kompleksle ilgili, “Camimiz, aynı anda 1000 kişiye hizmet verecek şekilde dizayn edilecek ve proje kapsamında yer alan Kur’an kursu ile kütüphanemiz de bölge sakinlerimizin ihtiyaç duyacağı, her türlü gereksinimleri düşünülerek eksiksiz bir şekilde tasarlanacak. Allah hayırseverimizden razı olsun. Şimdiden mahallemize hayırlı olsun. Cemaati bol olsun” dedi.

Konuşmaların ardından tesisin protokolü imza altına alındı.