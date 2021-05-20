Talas Belediyesi 7/24 Kütüphaneden sonra Talas’a bir kütüphane daha kazandırdı. Kiçiköy Mahallesi Altıntepe Camii’nin müştemilatına yapılan Cemil Baba Semt Kütüphanesi hizmete girdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve AK Parti Talas İlçe Başkanı Hasan Nuri Kuş’un yanı sıra Altıntepe Camii’nin banisi Celaleddin Karakılıç, hizmete giren kütüphaneyi gezdi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kütüphanenin hizmete açıldığı güne dikkat çekerek Milli Mücadelenin ilk adımının atıldığı 19 Mayıs tarihinde açılmasının onur verici ve anlamlı olduğunu söyledi. Cemil Baba Semt Kütüphanesi’nin daha çok ortaokul ve lise öğrencilerine hitap edecek bir yer olarak tasarlandığını ifade eden Başkan Yalçın, ‘Bugün çok mütevazi olmakla birlikte çok anlamlı bir kütüphaneyi hizmete sunuyoruz. Kurtuluş mücadelesinin başladığı 19 Mayıs Günü’nde böyle bir kütüphaneyi açmak bizim için onur verici bir durum. Celaleddin Hocamızın banisi olduğu bu cami müştemilatında 300 metrekarelik bu alanda 4 binin üzerinde kitabı gençlerimizi buluşturacağız. Biliyorsunuz bir süre önce 7/24 kütüphaneyi yaptığımızda o kütüphane üniversite öğrencileri ve akademisyenler için bir uğrak yeri oldu ve günde 900 kişi oradan istifade etti. Burada da bizim niyetimiz, gönlümüz aynı şekilde aynı hızla ortaokul ve lise öğrencilerine hizmet etmek. Mahalleli açısından da bu çok verimli bir çalışma olacak. Şimdiden herkese hayırlı olsun.’ dedi.

Daha sonra söz alan Hayırsever Celaleddin Karakılıç, Başkan Yalçın’a teşekkür ederek şunları söyledi: ‘Cahillerden olmaktan Allah’a sığınırım’ Ayet-i Kerimesinin ifade buyurduğu böyle bir gerçeğe hizmet edecek böyle bir kütüphanenin açılmasında, asıl mesleği öğretmenlik olan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın Bey’in ve mesai arkadaşlarının çalışmalarını tebrik ederim.’

Kütüphane hizmetlerinin önemine vurgu yapan Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ise, Başkan Yalçın’a teşekkür ederek, "Bu güzel eserin ilçemize, gençlerimize kazandırılmasını sağlayan Celaleddin Hocamıza, Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah gençlerimiz burayı kullanacaklar, bilgilerine bilgi, güçlerine güç katacaklar. Daha güzel ve sağlıklı günlerde inşallah gelişmiş ve bölgelerini ve ülkelerini geliştirmiş olarak gelecekte hem bizleri yönetecekler hem de çevrelerini aydınlatacaklar" ifadelerini kullandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Başkan Yalçın’ın Talas’a önemli eserler kazandırdığını ve Talas’a gece gündüz hizmet ettiğini ifade etti. Başkan Büyükkılıç, “Bu güzel eserin kütüphaneye dönüştürülmesini sağlayan Başkan Yalçın’a teşekkür ediyorum.’ ifadelerini sözlerine ekledi.

Cemil Baba Semt Kütüphanesi’nin bölge için oldukça önemli bir hizmet olduğunu söyleyen veliler Başkan Yalçın’a teşekkür etti. Kütüphaneyi çok beğendiklerini belirten öğrenciler de sık sık geleceklerini ifade ederek Başkan Yalçın’a teşekkür etti.