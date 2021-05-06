Talas’a 10 bin metrekarelik yeni fidanlık

Talas Belediyesi, 10 bin metrekare büyüklüğünde yeni fidanlık alanı oluşturdu. Kuruköprü Mahallesi girişindeki asfalt şantiyesi arkasında kurulan fidanlık, çeşitli türde 10 bin adet ağaca ev sahipliği yapıyor.

Fidanlıktaki çalışmaları inceleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, burada kısa bir değerlendirmede bulundu. 10 bin metrekare alan üzerinde kurulu fidanlıkta 10 bin adet fidanın bulunduğunu ifade eden Başkan Yalçın, buranın evladiyelik bir yer olacak şekilde planlandığına dikkat çekti.

Fidanlıkta birçok türde ağacın bulunduğunu belirten Yalçın, “Burada akasyadan çınara, manolyadan meyve ağaçlarına kadar pek çok türde ağaçlarımız bulunmaktadır. Temin ettiğimiz bu ağaçları burada depoladıktan sonra parklara, bahçelere, refüjlere, kaldırımlara ve nerede ihtiyaç varsa oraya dikeceğiz.” dedi.

“AĞAÇLANDIRMA YIL BOYUNCA SÜRECEK”

Yıl boyunca ağaçlandırma çalışmalarının aralıksız devam edeceğine değinen Başkan Yalçın, Ali Dağı’na da 100 bin ağaç dikimi için çalışmaların başladığını söyledi. Başkan Yalçın, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “100 bin ağacı bu yıl içerisinde Ali Dağı’na dikmek üzere projelendirdik. Oradaki ağaçların türleri farklı olduğundan onları da o bölgede depoluyoruz. Kayseri’ye ve Talas’ımıza hayırlı olsun. Her gün yeni bir ağaç dikimiyle, yeni bir çalışmayla yıl boyunca yeşil alan çalışmalarımız devam edecek.”