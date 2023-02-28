Talas, yardım elini hiç çekmedi

Talas Kaymakamlığı, Talas Belediyesi ve Türk Kızılay Talas Şubesi iş birliği ile başlatılan kampanya çerçevesinde bugüne kadar deprem bölgesine toplam 16 tır yardım malzemesi gönderildi. Talaslıların kampanyaya gösterdiği ilgi, paylaşma ve dayanışmaya verdikleri önemi yansıttı.

Kışlık kıyafet ve battaniye başta olmak üzere, su, gıda ürünleri, yatak, ısıtıcı, çocuk bezi, hijyen seti, uyku tulumu vs. gibi çok çeşitli ihtiyaç maddeleriyle yola çıkan tırlar, peyder pey çeşitli deprem bölgelerine ulaştı. Bunlarla birlikte ihtiyaç durumuna göre soba ve odunun yanı sıra glütensiz gıdalar da bölgeye sevk edildi.

İç çamaşırı ve gıdaya ihtiyaç var

Öte yandan bölgeden gelen ihtiyaç listesinin başında iç çamaşırı ve gıda maddeleri yer alıyor. Yardımseverlerden özellikle bu konularda desteklerini kesmemeleri isteniyor.