banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
6. Dünya Helal Zirvesi Başladı
6. Dünya Helal Zirvesi Başladı
'Altın'da mutasyon etkisi
'Altın'da mutasyon etkisi
Ermeni işgalinden kurtarılan Garacallı köyü görüntülendi
Ermeni işgalinden kurtarılan Garacallı köyü görüntülendi
Oppo ve Samsung Türkiye'de üretime geliyor
Oppo ve Samsung Türkiye'de üretime geliyor

Talas Vefa Destek Grubu’ndan memnuniyet oranı yüzde 98

Talas Vefa Sosyal Destek Grubu’nun pandemi döneminde gerçekleştirdiği çalışmalar, Nuh Naci Yazgan (NNY) Üniversitesi tarafından düzenlenen bir çalıştay ile masaya yatırıldı.

KAYSERİ 21.12.2020, 14:29
5
Talas Vefa Destek Grubu’ndan memnuniyet oranı yüzde 98

Talas Vefa Sosyal Destek Grubu’nun pandemi döneminde gerçekleştirdiği çalışmalar, Nuh Naci Yazgan (NNY) Üniversitesi tarafından düzenlenen bir çalıştay ile masaya yatırıldı.

‘Covid-19 Salgını Çerçevesinde Talas Vefa Sosyal Destek Grubu Hizmetlerinin Değerlendirilmesi Çalıştayı’ adı altında video konferans yöntemiyle düzenlenen programa Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve NNY Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kaya’nın yanı sıra ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan NNY Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Ali Kaya, Talas Vefa Sosyal Destek Grubu’nun çok başarılı bir çalışma ortaya koyduğuna dikkat çekerek, “Başta Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın olmak üzere gruba dahil olan tüm birimler oldukça başarılı bir performans ortaya koydular. 2020 yılı Mart-Haziran aylarını kapsayan dönemde Talas Vefa Sosyal Destek Grubu’ndan hizmet alan kişilerle görüşme yaptık ve yüzde 98 memnuniyet oranı çıktı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.” dedi.

Daha sonra söz alan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da Vefa Sosyal Destek Grubunu ilk kurup hayata geçiren ilçelerden birisi olduklarına dikkat çekerek, “Esma Hatun Sosyal Tesislerimizi bu iş için tahsis ettik. Çok kısa sürede kurulan düzen, uygulamaya başlanan sistem Mülkiye müfettişlerimizin de takdirini kazandı ve diğer illere örnek gösterildi” diye konuştu.

Vefa Sosyal Destek Grubu’ndan gelen taleplerin dışında da birçok konuda hizmet ürettiklerini aktaran Başkan Yalçın, “Pandemi sürecinde insanlarımıza maddi manevi katkı sağlayabilmek amacıyla, bizden istenmemiş olmamasına rağmen yaptığımız çok önemli işler de oldu. 30 bin kitap, 20 bin hijyen çantası, 7 bin 500 hijyen paketi, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza 5 bin aromatik bitki sepeti dağıttık. Kapanan işyerlerinden dolayı mağdur olan 2 bin kişiye iaşe ve temizlik malzemesi yardımında bulunduk. Üstü açık otobüsümüzle etkinlikler düzenleyerek evde kalan vatandaşlarımıza hoş anlar yaşattık. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Programda daha sonra Talas Vefa Sosyal Destek Grubu içerisinde yer alan diğer kurum ve kuruluşlardan temsilciler de söz alarak görüş ve düşüncelerini dile getirdi.

Başkan Yalçın’ın öngörüsüyle çok hızlı şekilde hareket edildiği görüşünde birleşen temsilciler, herkesin bu işe gönlünü kattığını ve bunun sonucunda da başarılı işler ortaya çıktığını ifade ettiler.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 13 26
2. Galatasaray 12 23
3. Fenerbahçe 13 23
4. Beşiktaş 12 22
5. Gaziantep FK 12 21
6. Hatayspor 12 21
7. Karagümrük 13 20
8. Malatyaspor 12 19
9. Göztepe 13 18
10. Kasımpaşa 13 18
11. Trabzonspor 13 17
12. Konyaspor 11 15
13. Başakşehir 12 15
14. Rizespor 12 15
15. Antalyaspor 12 14
16. Gençlerbirliği 12 12
17. Sivasspor 11 11
18. Kayserispor 11 10
19. Ankaragücü 12 9
20. Denizlispor 12 9
21. Erzurumspor 13 9
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 15 27
2. Tuzlaspor 13 27
3. Altınordu 14 27
4. Altay 14 26
5. Giresunspor 14 26
6. Samsunspor 14 24
7. Adana Demirspor 13 22
8. İstanbulspor 13 22
9. Bursaspor 15 21
10. Bandırmaspor 15 18
11. Ümraniye 15 17
12. Menemen Belediyespor 14 15
13. Balıkesirspor 14 15
14. Boluspor 13 13
15. Akhisar Bld.Spor 14 13
16. Adanaspor 11 12
17. Ankaraspor 14 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 14 31
2. Leicester City 14 27
3. M. United 13 26
4. Everton 14 26
5. Tottenham 14 25
6. Southampton 14 24
7. Man City 13 23
8. Chelsea 13 22
9. Aston Villa 12 22
10. West Ham 13 21
11. Wolverhampton 13 20
12. Newcastle 13 18
13. Crystal Palace 14 18
14. Leeds United 14 17
15. Arsenal 14 14
16. Brighton 14 12
17. Fulham 14 10
18. Burnley 12 10
19. West Bromwich 14 7
20. Sheffield United 14 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 12 29
2. Real Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 26
4. Villarreal 14 25
5. Barcelona 13 21
6. Granada 13 21
7. Sevilla 12 20
8. Celta de Vigo 14 19
9. Cádiz 14 18
10. Athletic Bilbao 14 17
11. Getafe 13 16
12. Real Betis 14 16
13. Valencia 14 15
14. Eibar 14 15
15. Levante 13 14
16. Elche 12 14
17. Deportivo Alaves 14 14
18. Real Valladolid 14 14
19. Huesca 14 11
20. Osasuna 13 11