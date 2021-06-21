Talas sporcu fabrikasında terfi heyecanı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından hayata geçirilen ‘Sporcu Fabrikası’nda terfi heyecanı yaşandı. Talasgücü Belediyespor Sporcu Fabrikası bünyesinde yer alan karate kursunda eğitimlerini tamamlayan sporcuların kuşak terfileri düzenlenen organizasyonla gerçekleştirildi.

Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesinde gerçekleşen programla 7-16 yaş aralığındaki sporcular kuşak terfilerini aldı. Pandemi tedbirlerinin üst seviyede uygulandığı sınavı başarıyla veren sporculara sertifikaları verildi.

22 sporcunun terfi ettiği törene sporcuların yanı sıra federasyon ve belediye yetkilileri ile aileler katıldı. Kuşak heyecanı yaşayan sporcular bir üst kuşağa çıktıkları için mutlu olduklarını dile getirirken, aileler de kendilerine sunulan imkanlardan dolayı Talas Belediyesi’ne teşekkür etti.