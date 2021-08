Talas personeli 2. doz aşısını yaptırdı

Talas Belediyesi personeli koronavirüs ile mücadele kapsamında 2. doz aşısını yaptırdı.

Talas İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen yerinde aşı uygulamasıyla belediye çalışanlarının Covid-19 ikinci doz aşıları belediye hizmet binasında ve teknik birimler şantiyesinde gerçekleştirildi. Konuyla ilişkin açıklamada bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, aşılamanın önemine dikkat çekerek herkesin bir an önce aşı olması gerektiğine vurgu yaptı. Belediye olarak aşı kampanyasına destek verdiklerini ifade eden Başkan Yalçın, “Bilindiği üzere salgınla mücadele kapsamında ilk günden beri çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerek hijyen, temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri olsun gerekse psiko-sosyal destek çalışmaları olsun vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk. Aşı sürecine kadar bu konuda her türlü çalışmayı yaptık şimdi de aşı ile ilgili faaliyetlere katkı sağlamaya devam ediyoruz. İlçemizin çeşitli noktalarına aşı uygulama çadırları kurmuş ve sağlık ekiplerimizin kullanımına sunmuştu. Yine aşılama kapsamında billboardlarımızda vatandaşlarımıza çağrıda bulunduk ve ‘Talasımızı hep birlikte mavileştirelim’ dedik. Bununla birlikte ben daha önce iki doz aşı olmuştum, şimdi de personelimiz ikinci doz aşısını yaptırdı. Tüm hemşehrilerimize aşılarınızı yaptırın çağrısını yineliyorum” dedi.