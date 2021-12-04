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Talas Osman-Neyire Akgöz ASM hizmete girdi

Mülkiyeti Talas Belediyesine ait arsa üzerine yaptırılan Osman-Neyire Akgöz Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi.

KAYSERİ 04.12.2021, 16:11
Talas Osman-Neyire Akgöz ASM hizmete girdi

Mülkiyeti Talas Belediyesine ait arsa üzerine yaptırılan Osman-Neyire Akgöz Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi.

Mevlana Mahallesi’nde 16 bin kişiye hizmet edecek ASM’nin açılış törenine AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’nin yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer, İsmail Emrah Karayel ve Hülya Nergis ile ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, sağlık teşkilatı, partililer ve davetliler katıldı.

Törende ilk konuşmayı yapan hayırsever Osman Akgöz, kendisine böyle bir eser yaptırma şansı tanıdığı için Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti.

Daha sonra kürsüye gelen İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli de aile sağlığı merkezlerinin ilk basamak sağlık hizmeti verdiğine dikkat çekerek, Mevlana mahallesine kazandırılan bu eserden dolayı hayırsever Osman Akgöz ve Talas Belediyesi’ne teşekkür etti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da yaptığı konuşmada Osman Akgöz’ün en hızlı hayırsever olduğuna vurgu yaparak, “Bu bina 3 ayda yapıldı, 3 ayda da izni ve donanımı tamamlandı ve 6 ayda hizmete girdi. Binayı 3 ay gibi kısa bir sürede tamamlayan hayırseverimiz Osman Akgöz’e teşekkür ediyoruz. İyilik medeniyetinin temsilcileri olarak böyle önemli bir sağlık merkezini ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aynı zamanda devlet-millet işbirliğinin güzel bir örneği ile de karşı karşıyayız” dedi.

Başkan Yalçın, hayırseverler tarafından yaptırılacak onlarca okul, cami, sağlık merkezi, kütüphane ve Kur’an kursunun da yakın zamanda Talas’a kazandırılacağını sözlerine ekledi.

Başkan Yalçın’ın ardından kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da hizmeti ayağa getiren bir anlayış sergilendiğine dikkat çekerek, “Allah bu tür güzel eserler kazandırmayı daim etsin. Hayırseverlik duygumuzu, birbir beraberlik anlayışımızı elimizden almasın. Bu eseri Talas’a kazandıran Osman amcamıza ve Talas Belediyemize teşekkür ediyorum. Allah hayrını kabul etsin” diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de törende yaptığı konuşmada sağlıkta devrim yaşandığına işaret ederek, “Geceleri hastane kapılarında sıralara girilen, ilaç kuyruklarında sıra beklenen günlerden bu günlere geldik. Türkiye sağlıkta devrim yaptı. Bu devrin güzelliklerinden birisi aile sağlığı merkezleri. Bunlardan birisinin de açılışını yapıyoruz. Ben bu binayı yaptıran hayırsever Osman Akgöz’e teşekkür ediyorum. Allah hayrını kabul etsin” dedi.

Törende son konuşmayı yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki de Kayseri’deki hayırseverlik anlayışına vurgu yaparak, “Cenab-ı Allah hepimize Osman abimiz gibi güzel işler yapmayı nasip etsin. Eskiden alimler yatağı yani makarrı ulema olarak bilinen Kayseri, artık ‘hayırseverler şehri’ olarak adlandırılıyor. Kazandıklarının karşılığında hayır eserleri yaptırarak doğduğu topraklarla ödeşenlerden Allah razı olsun. Bir insanın kazancı helal ile helal yerde harcar. Osman Akgöz ve ailesine bu hayır eserinden dolayı teşekkür ediyorum. Talas Belediyemize de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Törende konuşmaların ardından kurdelası kesilerek Osman-Neyire Akgöz ASM hizmete açıldı. Protokol ve davetliler ardından aile sağlığı merkezini gezerek yetkililerden bilgiler aldı.

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