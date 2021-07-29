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Talas Musiki Cemiyeti’nde kurslar devam ediyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın sanat dünyasına kazandırdığı Talas Musiki Cemiyeti’ne kayıtlar sürüyor.

KAYSERİ 29.07.2021, 15:00
Talas Musiki Cemiyeti’nde kurslar devam ediyor
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın sanat dünyasına kazandırdığı Talas Musiki Cemiyeti’ne kayıtlar sürüyor.

Talaslı sanatçı Tanburi Tevfik Soyata koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren Talas Musiki Cemiyeti, müzik eğitimi almak isteyenlere yönelik kurs çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda koro çalışmalarına katılmak isteyen her yaştan müzikseverler Talas Musiki Cemiyeti’ne başvuru yapabilirler.

Gölbaşı Meydanı Osmanlı Sokağı girişinde bulunan cemiyet binasında ve Talas Sanat Galerisi Müzik Okulu’nda devam edecek olan koro çalışmalarıyla ilgili bilgi almak isteyenler, 0507 452 61 88 numaralı telefonu arayabilir.
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