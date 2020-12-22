Talas Millet Bahçesi Projesi yarışmayla belirlenecek

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Jandarma Komutanlığı içindeki 100 bin metrekarelik Millet Bahçesi yapım projesini yarışmayla belirleyeceklerini söyledi.

Başkan Yalçın yaptığı açıklamada yaklaşık 1,5 yıldır çalıştıkları Talas Millet Bahçesi ile ilgili tahsis izninin alındığını belirterek, “İl Jandarma Komutanlığı’nın 100 bin metrekarelik alanının bize geçmesinin belgesi geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayıyla bize tahsis edilmiş oldu. Bunun da ilk aşaması jandarma ile parkı ayıracak güvenlik duvarının ihalesini yaptık. Kış geldi ama işin adı belli oldu.” dedi.

“İSTİHDAMA VESİLE OLACAK”

Başkan Yalçın, “Millet Bahçesi’nin nasıl bir park olacağını da yarışmaya açacağız. O da Kayseri’de sıradan değil, çok güzel bir park olsun. Orası aynı zamanda belki bir istihdama da vesile olacak. Park bahçelerde çalışacaklardan tutun kafe restoran da mutlaka olacak ama bina yapmayacağız. İnşallah hepimizin güzel bir nefes alabilmesi için belki de Talas’ın, Kayseri’nin her yerinden kafa dinlemek için insanların geleceği, güzel mekanların bulundu bir yer olacak.” diye konuştu.

“TALAS’IN DEĞERİ ARTACAK”

Yapacakları çalışmanın Talas’a değer katacağının altını çizen Başkan Yalçın, “Biz burayı Allah nasip ederse çok güzel bir park yaptığımız zaman mahallenin de Talasımızın da değeri artar.” ifadelerini kullandı.

ZİNCİDERE MESİRE ALANI GENİŞLEDİ

Zincidere Göleti’nin daha önce tahsisini Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan aldıklarını hatırlatan Başkan Yalçın, “Şimdi de 19 bin metrekarelik göletin yanında 31 bin metrekarelik alanı da kapsayacak şekilde bir mesire alanının tahsisini aldık. Burası da toplamda 50 bin metrekarelik çok güzel bir alan olacak.” şeklinde konuştu.

Başkan Yalçın, sözlerini her iki projenin tahsis izniyle ilgili bakanlıklara teşekkür ederek tamamladı.