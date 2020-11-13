Talas Millet Bahçesi için protokol imzalandı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın en önemli projelerinden birisi olan Millet Bahçesi’nde önemli bir aşama daha geride bırakıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı’ndan gelen onay yazısının ardında bugün Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve İl Jandarma Komutanı Alb. Nadir Çelik tarafından protokole imza konuldu.

Kayseri Valiliğinde gerçekleşen imza töreniyle İl Jandarma Komutanlığı’na ait arazinin 100 bin metrekarelik kısmı Millet Bahçesi yapımı için Talas Belediyesi’ne tahsis edilmiş oldu. Tahsis edilen alanda Talas Belediyesi tarafından Millet Bahçesi’nin yanı sıra 3 adet de okul binası yaptırılacak.

“TALAS VE KAYSERİ ADINA ÇOK SEVİNÇLİYİM”

İmzalanan protokolle ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çok anlamlı bir gün yaşandığına dikkat çekerek, “Bugün Talas ve Kayseri adına çok sevinçliyim. İçerisinde 3 adet okulun da bulunduğu Talas Millet Bahçesi’ni hayata geçirmek üzere 100 bin m.lik alanın tahsisi gerçekleşti. Desteklerini esirgemeyen İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Özhaseki’ye, Jandarma Genel Komutanımız Sayın Org. Arif Çetin’e ve İl Jandarma Komutanımız Sayın Alb. Nadir Çelik ile ekibine teşekkür ediyorum” dedi.