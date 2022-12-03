Talas, ‘maharetli ellerle’ kışa merhaba diyor

Kurulduğu günden bu yana vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’ yine renkli ve farklı bir hafta sonuna hazırlanıyor. Kış mevsiminin ilk ayının ilk Pazar günü kurulacak olan pazarda birbirinden kıymetli el emeği ürün, alıcılarıyla buluşacak.

Her ayın 1. ve 3. pazarı gerçekleşen organizasyon, 4 Aralık Pazar günü el yapımı ürün meraklılarını misafir edecek. Talas Belediyesi ile Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi iş birliğiyle başlatılan ve ilçenin tarihi güzelliklerine sahip Harman Mahalle Meydanında kurulan Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’nın bu pazar günü de yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Ev hanımları tarafından hazırlanan birbirinden güzel el emeği işlerin sergilendiği pazarda el işi tekstil ürünlerinden kışlık yiyeceklere, ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar pek çok ürün, vatandaşların beğenisine sunuluyor.