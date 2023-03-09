Talas Kütüphaneleri online eğitimde de öğrencinin yanında

Talas Belediyesi’nin kütüphaneleri hibrit eğitim sistemine geçildiği dönemde de öğrencilere destek olmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem felaketinin ardından uzaktan eğitim sistemine geçilmesi üzerine Talas Belediyesi kütüphaneleri de sunduğu imkanlarla öğrencilerin ders çalışma noktaları oluyor. Atatürk Bulvarı Talas girişinde yer alan Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane başta olmak üzere Talas Belediyesi tarafından hizmete sunulan semt kütüphaneleri öğrenciler için ideal ders çalışma mekanları haline geldi. Bünyesinde barındığı internet gibi imkanlar sayesinde online dersler başta olmak üzere öğrencilere çalışma ortamı sunuyor. Kütüphanelerin çok güzel ders çalışma ortamı oluşturduğunu söyleyen öğrenciler, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti. Konuyla ilgili değerlendirme yapan Öğrenci İrem Albay, evde ders çalışmanın zor olduğunu ve kütüphanenin bu noktada güzel bir ortam oluşturduğunu belirterek Başkan Yalçın’a teşekkürlerini iletti.

Bir diğer öğrenci Halis Bolat da “Kütüphane ortamında çalışma daha etkili oluyor. Kütüphanede internet olması da ders çalışmamızı kolaylaştırıyor” ifadelerini kullandı.