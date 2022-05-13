Talas kırsalındaki çocuklara sağlıklı yaşam eğitimi

Talas Belediyesi ile Erciyes Üniversitesi Sağlık ve İyilik Hareketi Topluluğu (SİHAT) tarafından ilçenin kırsal mahallelerindeki çocuklara yönelik sağlıklı yaşam eğitimi verilmeye başlandı.

İlki Çömlekçi Mahallesi’nde gerçekleştirilen programda tıp, beslenme ve diyetetik, hemşirelik ve diş hekimliği öğrencilerinden oluşan topluluk, çocuklara sağlıklı beslenip sağlıklı birey olmalarıyla ilgili bilgiler aktardı. Program çerçevesinde çocukların ilk olarak boy ve kilo ölçümleri yapıldı. Ardından göz taraması yapılarak eksikler tespit edildi. Daha sonra çocuklara sağlıklı beslenmenin önemi ve diş sağlığının korunmasıyla ilgili temel eğitimler verildi. Son bölümde ise çocuklara kişisel ağız bakım seti ile paket süt hediye edildi.

ÖĞRENCİLER TAKİP EDİLECEK

Hedefin sağlıklı yaşam için yapılması gerekenleri erken yaşlarda öğretip gelecekte olabilecek sorunları azaltmak olan projede eğitimlerin ardından belli bir süre sonra çocuklar takip edilecek. Böylece verilen eğitimlerin hayatlarına yansıması sağlanacak.

Program diğer kırsal mahallelerde devam edecek.