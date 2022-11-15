Talas Genelinde Sonbahar Temizliği

Yaklaşan kış mevsimi öncesi kolları sıvayan Talas Belediyesi, genel temizlik çalışması başlattı. İlçe genelinde yürütülen çalışmayla tüm cadde ve sokaklarda detaylı temizlik yapılıyor.

Talas Belediyesi temizlik ekipleri tarafından rutin temizlik çalışmalarının dışında ilçe genelinde başlatılan sonbahar temizliğiyle kış hazırlıkları gerçekleştiriliyor. 5 süpürge aracı, 8 gazel üfleme makinesi, 1 basınçlı zemin yıkama aracı, 1 kepçe ve 1 kamyondan oluşan toplam 16 araç ve 40 personelle gerçekleştirilen çalışmalarda kurumuş otlardan, bağ-bahçe hafriyatlarına, konteynerlerin yıkanması ve dezenfeksiyonundan sokakların temizlenmesine ve kurumuş yaprakların toplanmasına kadar detaylı bir çalışma yürütülüyor.

Bunların yanı sıra arazi tesviye ve temizliğinin yanı sıra kırsal mahallelerde genel temizlik çalışmaları da devam ediyor.