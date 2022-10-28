Talas Festivalİ Kapılarını, ’Bosna Kapılarını Açın’ sergisi ile açtı

Talas Belediyesi tarafından kültür ve sanat ağırlıklı düzenlenen Talas Festivali başladı. 28-29-30 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalin açılış kurdelesini Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas Belediyesi ile ‘Kardeş Şehir’ olan Bosna Hersek’in Kalesija Belediyesi Başkanı Sead Dzafic, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ve diğer şehir protokolü kesti. Erciyes Kültür Merkezinde gerçekleşen Talas Festivalinde ilk olarak Balkan Barış ve Dostluk Kapılarında Buluşalım Projesi çerçevesinde ’Bosna Kapılarını Açın’ sergisi açıldı. Törende konuşan İzmir Balkan Boşnak Kültürü Derneği Uluslararası Balkan Kooperatifi Başkanı Hamza Yavuz, festival çerçevesinde Bosna kapıları sergisinin bütün kapıların barış ve dostluğa açılması için hazırlandığını söyledi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, geçtiğimiz Mayıs ayında Bosna Hersek’in Kalesija Belediyesi ile ‘Kardeş Şehir’ olarak görüşmelere başladıklarını hatırlatarak; “O günden bu yana kardeş belediyeler olarak projelere başladık. Hamza Bey, Bosna Kapıları Sergisini bize iletince biz de memnuniyetle yapalım dedik. Şehirlerin imarı, şahısların ihyası ile kendini gösterir. Belediyeleri belediye yapan kadim değerleridir. Talas’ın da kültürel zengin bir kimliğini bulunuyor. Bunu Talas Festivali çerçevesinde hazırlayıp 3 gün boyunca tanıtalım dedik" dedi.

“Bosna kapılarıyla bizi daha yakında tanıyacaksınız”

Saray Bosna Kültür Akademisi Başkanı Prof. Dr. Sahudin Koçar ise , Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a kendilerini kabul ettikleri için teşekkür ederek; “Bizleri içten karşıladınız. İki üniversite arasında kuracağımız bağ için Erciyes Üniversitesi rektörümüze de teşekkür ediyorum. Burada sergilenin minyatür Bosna kapıları üzerinden Bosna Hersek’i daha yakından tanıma fırsatı bulunacak” diye konuştu.

“Talas ile kardeş şehir en önemli iş”

Kardeş Şehir Kalesija Belediye Başkanı Sead Dzafic, sıcak karşılamadan dolayı herkese teşekkür etti. Dzafic; "En önemli işlerden biri olarak Talas ile kardeş şehir protokolünü imzalamayı görüyorum. Özellikle Mustafa Yalçın kardeşime çok teşekkür ediyorum. Sadece şehirleşmeyle ilgili değil, eğitim, spor, gençlik gibi alanlarda işbirliği yapacağız. Hepinizi Bosna Hersek’e davet ediyorum. Biz 3 milyonluk bir ülkeyiz. 38 bin nüfuslu Kalesija ise ilk bağımsızlığını kazanan yerleşim yerlerinden. Biz Türkiye ile Bosnak Hersek arasında yatırım ve desteklerin artarak devam etmesini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, kültürel ve sosyal faaliyetlerin yanı sıra iki üniversite arasında bilim ve teknolojik olarak da kardeş üniversite olarak çalışacaklarını kaydederek, “Gerek Avrupa Birliği, gerekse diğer projelerde önemli çalışmalar yapacağız” dedi.

Talas ve Kalesija başkanlarına teşekkür

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, festival çerçevesinde Bosna Kapıları Sergisinin açılışını yapmaktan duyduğu memnuniyeti anlatarak; “Bosna Hersek, tüm Türklerin kalbinde bir sevdadır. Bugün Kayseri’ye hangi kapıyı çalarsanız çalın Bosnalı kardeşlerimizi bağırlarına basarlar. Aynı şey Bosna Hersek için de geçerli. Dünyada birbirini bu kadar seven iki millet var mıdır bilemiyorum. Talas Belediyesi ve Kalesija Belediyesi başkanlarımıza kalplere tercüman oldukları için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Vali Gökmen Çiçek, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra, meclis üyeleri ile Bosna Hersek’ten gelen heyet ve diğer protokolle birlikte Bosna Kapıları Sergisinin açılış kurdelesi kesildi. Bosna Hersek’in şehirlerini temsil eden 60’a yakın minyatür kapının yer aldığı sergi üç gün boyunca misafirlere açık olacak.