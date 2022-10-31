Talas Festivali iz bıraktı

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen ve 3 gün süren Talas Festivali, dolu dolu geçti.

Talas Belediyesi tarafından kültür ve sanat ağırlıklı düzenlenen Talas Festivali 28 Ekim’de başladı. Bosna Kapıları Sergisi’nin açılışı ile başlayan festivalin açılış kurdelesini Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas Belediyesi ile ‘Kardeş Şehir’ olan Bosna Hersek’in Kalesija Belediyesi Başkanı Sead Dzafic, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ve diğer şehir protokolü kesti.

Öğrencilere ufuk veren Genç Talas buluşmaları

İlk olarak Gençlik Dergileri Buluşmaları çerçevesinde Sabit Fikir, İkinci Kat adı altında gerçekleşen toplantıda İlker Nuri Öztürk, Tuba Kaplan, Hasan Sarı ve Metin Uçar mesleki birikimlerini gençlerle paylaştı. Daha sonra ise Lacivert, Gençlik Dergisi ismi altında Birol Biçer, Tuba Kaplan, Hanife Palta ve İrem Özdemir gençlere mesleki deneyimlerini aktardı. Bir başka programda ise Genç Talas Buluşmaları adı altında ünlü oyuncu Ümit Erdim, Gri Koç Akademi kurucusu etkili iletişim uzmanı, youtuber ve yazar Gökhan Müftüoğlu ve otomotiv firması olan MusCar’ın kurucusu Mustafa Akan gençlerle bir araya geldi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın da katıldığı soru cevap şeklindeki programda oyuncu Ümit Erdim hayatından kesitleri kendine has esprili bir dille anlattı. Gençlerden gelen sorulara MusCar kurucusu Mustafa Akan da oto galeri sektörüne nasıl başladığını ve nasıl ilerlediğini paylaştı. Yazar Gökhan Müftüoğlu ise, Erciyes Üniversitesinden mezun olduğunu ve öğrencilik yıllarının Talas’ta geçtiğini dile getirerek gençlere başarılı insanların hayatlarını okumayı tavsiye etti.

Elif Buse Doğan ilk güne damga vurdu

Talas Festivali’nin ilk gününde sahne alan türkülerin genç ve sevilen ismi Elif Buse Doğan, salonu dolduran Kayserililere türküler, şarkılar ve oyun havalarıyla unutulmaz bir gece yaşattı. Birbirinden özel programların yer aldığı Talas Festivali’nde ilk gün türkülerin sevilen ismi Elif Buse Doğan sahneye çıktı. Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve büyük salonu hıncahınç dolduran dinleyicilerin karşısına çıkan Elif Buse Doğan, Neşet Ertaş’tan Mahsuni Şerif’e, hüzünlü ezgilerden oyun havalarına birçok eser seslendirdi. Kimin zaman hüzünlendiren sanatçı, kimi zaman hem eğlendi hem de eğlendirdi. Yaklaşık 2 saate yakın sahnede kalan sanatçı, kendi eserlerinden de okudu.

Talas Festivali’nde Cumhuriyete Özel Gün

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Talas Festivali’nin ikinci günü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına özel programlarla geçti. Cumhuriyet yürüyüşü, edebiyatın 100. yılı ve “Türkiye’nin Gençleri Türkiye’yi Konuşuyor” programlarıyla milli bayram dolu dolu kutlandı.

İlk gün ’Bosna Kapılarını Açın’ sergisiyle kapılarını aralayan Talas Festivali’nde gençlere rol model olacak isimlerin buluşmaları gerçekleşti. Ünlü oyuncu Ümit Erdim, Gri Koç Akademi kurucusu youtuber ve yazar Gökhan Müftüoğlu ile MusCar kurucusu Mustafa Akan gibi isimlerin buluşmalarıyla hareketlenen festival, akşam ise türkülerin sevilen ismi Elif Buse Doğan’ın muhteşem konseriyle devam etti. Festival çerçevesinde ikinci gün ise Cumhuriyet Bayramına özel hazırlanan etkinliklerle hız kazandı. 7/24 Kütüphanede düzenlenen günün ilk programında ‘100 Yıl Konuşmaları’ çerçevesinde edebiyat dünyasının önemli isimlerinden Prof. Dr. Mehmet Narlı tarafından edebiyatımızın bir asrı masaya yatırıldı. Erciyes Kültür Merkezinde gerçekleşen ’Türkiye’nin Gençleri Türkiye’yi Konuşuyor’ programda ise radyocu ve youtuber Adem Metan, şair, senaryo yazarı ve tv programı sunucusu İsmail Kılıçarslan ile edebiyatçı yazar Selahattin Yusuf, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın da yer aldığı salonda tecrübelerini gençlerle paylaştı. Günün bir başka programında ise Atatürk Bulvarında cumhuriyetin 99. yılı münasebetiyle 7’den 70’e herkesin katıldığı yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşe katılanlar ellerinde bayraklar, dillerinde marşlarla Cumhuriyet Bayramını doyasıya kutladı.

İnce Saz vatandaşlara unutulmaz bir gün yaşattı

Talas Festivali’nde sahne alan İnce Saz Grubu, salonu dolduran Kayserililere unutulmaz bir gece yaşattı. Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserde salonu dolduran dinleyicilerin karşısına çıkan İnce Saz Grubu, Türk Sanat Müziği başta olmak üzere birçok eser seslendirdi.

Festivalin 3. gününde çocuklar doyası eğlendi

Festivalin son gününde Erciyes Kültür Merkezi Fuaye Alanı’nda açılan çocuk atölyelerinde çocuklar doyasıya eğlendi. Taş boyama, quiling, kitap ayracı, nostaljik oyuncak, takı tasarımı, puzzle ve çid adam atölyelerinde eğlenceli vakit geçiren çocuklar, ardından Kaptan Pengu çocuk tiyatrosunu izledi.

Konferanslar ve dinleti ile festival sona erdi

Festivalin 3’üncü gününde Erol Göka ve Selahattin Yusuf’un konuşmacı olarak katıldığı “Hangi romanda yaşıyoruz”, Tufan Gündüz’ün konuşmacı olarak katıldığı “Cumhuriyeti biz böyle kurduk” ve İhsan Fazlıoğlu ile Yusuf Genç’in konuşmacı olarak katıldığı “Hayata hazır olmanın diyalektiği üzerine” konferansları da vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Birbirinden farklı davetlilerin katıldığı, binlerce vatandaşın takip ettiği festival, İbrahim Sadri ile Şiir Gecesi programıyla sona erdi.

“Bir şehrin büyüklüğü binalarının büyüklüğü ile anılmaz. Kültürüyle, sosyal hayatıyla ve aynı zamanda da medeniyete verdiği hizmetler ile anılır”

Festivali değerlendiren Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Yazarlar, bilim insanları, çocuk atölyeleri, aynı zamanda meslek atölyeleri ve konserler olmak üzere dolu dolu 3 gün geçirdik. Bir şehrin büyüklüğü binalarının büyüklüğü ile anılmaz. Kültürüyle, sosyal hayatıyla ve aynı zamanda da medeniyete verdiği hizmetler ile anılır. O yüzden kadim bir il olan Kayseri’nin kadim bir ilçesi olan Talas’ta böyle bir etkinliği yaparken öncelikle kültür ve sanat ağırlıklı düşündük. Sonuçta aldık. Şükürler olsun ki, vatandaşımızın bize olan itibarından ve bize olan ilgisinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Emeklerimiz yerine ulaştı. Emek veren arkadaşlarımıza da, sanatçılarımıza da, personelimize de teşekkür ediyorum” dedi.

Yalçın, “Cumhuriyet Bayramımız nice yüzyıllara erişsin. Talas Festivali’nin 2’ncisini 100. Yılda yapmış olacağız. Yine 28-29-30 Ekim’de bu iş gerçekleşecek. Büyük bir plan çalışması zaten iki yıl önce başlamıştı. Bunları gerçekleştirmek adına şimdiden düğmeye basıyoruz ve seneye çok güzel programlarla vatandaşlarımızla buluşacağız. İnşallah çok coşkulu bir şekilde Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız” şeklinde konuştu.