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Talas Çimenli Caddesi’nde yenileme çalışması

Talas Belediyesi, ilçenin en önemli ana arterlerinden birisi olan Yenidoğan Mahallesi Çimenli Caddesi’ni trafiğe kapatarak yenileme çalışması başlattı.

KAYSERİ 12.06.2021, 14:17
Talas Çimenli Caddesi’nde yenileme çalışması

Talas Belediyesi, ilçenin en önemli ana arterlerinden birisi olan Yenidoğan Mahallesi Çimenli Caddesi’ni trafiğe kapatarak yenileme çalışması başlattı.

Talas Belediyesi’nin koordinasyonuyla altyapı kuruluşları KASKİ, Elektrik Şirketi, Kayserigaz ve Telekom ile birlikte eşzamanlı olarak gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları kapsamında araç sürüş ve yaya yürüyüş konforu en üst seviyeye çıkartılacak.

Alt ve üstyapısıyla birlikte baştan aşağı yenilenecek olan Çimenli Caddesi’ndeki çalışmaların 30 gün içerisinde tamamlanıp trafiğe açılması planlanıyor.
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