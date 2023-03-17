Talas Büyükperdah Camii Yoğun Katılımla Açıldı

Mülkiyeti Talas Belediyesine ait arsa üzerine hayırsever Büyükperdah Ailesi tarafından yaptırılan Mustafa Büyükperdah Camii-Naciye Büyükperdah Kur’an Kursu, il ve ilçe protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaşın katılımıyla ibadete açıldı.

Mevlana Mahallesi Akbülbül sokakta gerçekleşen açılış programına, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra hayırsever Büyükperdah ailesi ile çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı. Cuma namazının ardından gerçekleştirilen açılış programında ilk olarak kürsüye gelen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Tam 2 yıl önceki 17 Mart tarihinde bu caminin yapılması için protokole imza koymuştuk. Korona döneminde iki büyüğümüz geldiler ve bu cami için adım attılar. Allah kendisinden razı olsun. Mevlana Mahallemiz, Türkiye’nin 7. büyük mahallesi olma özelliği taşıyor. Camimiz bu mevkide yaklaşık olarak 10 bin kişiye hizmet verecek. Camimizin yanı sıra bu bölgeye parklar ve okullar gibi birçok hizmet kazandırdık. Burada yaklaşık 22 bin metrekareye ulaşan yeşil alan meydana getirmiş olduk.” şeklinde konuştu. Daha sonra kürsüye gelen Mustafa Büyükperdah ve oğlu Hakan Büyükperdah da caminin yapımında vesile olan ve destek veren Başkan Yalçın’a teşekkür etti. Bu ibadethanenin yıllar önce kurulmuş bir hayalin ürünü olduğunu ifade eden Hakan Büyükperdah, “Babam hep yola çıkınca yollar açılır der, yola çıktılar ve yollar açıldı bu eser ortaya çıktı. Buradan sayın Başkan Yalçın’a ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.” dedi. Büyükperdah ailesinin ardından kürsüye gelen Başkan Memduh Büyükkılıç da Kayseri belediyeleri olarak her zaman halkın hizmetinde olduklarının altını çizerek şunları söyledi;

“Biz sizlerin hizmetkarıyız, hayırseverliğiyle bilinen Kayserimize biz ne yapsak az diyoruz. Büyükperdah ailemizi tebrik ediyor, vesile olduğu için Başkan Yalçın’a da teşekkür ediyorum.”

Son olarak konuşan Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da Başkan Yalçın’a ve Hayırsever Büyükperdah ailesine teşekkür ederek, çok güzel bir eserin ilçeye kazadırıldığını ifade etti. Bakan Yıldız, “Bu güzel eserin açılışından dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Böyle güzel bir eseri ilçeye kazandırdığı için başta Büyükperdah ailemize ve Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Büyükperdah ailesine teşekkür plaketi takdim edildi. İl Müftüsü Yusuf Akkuş’un yaptığı duanın ardından kurdele kesimiyle cami ibadete açılmış oldu.