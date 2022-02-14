Talas Bulvarı ile Komando Caddesi bağlantı yolu hizmete açıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Talas Bulvarı ile Komando Caddesi arasında yeni bağlantı yolunu yapıp hizmete açarak trafik yoğunluğunu azalttıklarını söyledi.

Yaya yolları ile beraber yeni yolun hizmete açıldığını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “2021 yılında mevcut yolları düzenlerken ihtiyaç duyulan yerlerde de yeni yollar açtık. Bu kapsamda çalışmaları tamamlanan Komando Caddesini Talas Bulvarına bağlayan yeni yolun trafiğe açtık. Yoğun trafik akışını yönlendirecek olan güzel bir bağlantı yolu yaptık. Kaldırımları da yeni yaparak hizmete sunduk. Güvenli nitelikli bir yol ortaya çıktı. Yollarımız daha konforlu ve güvenli hale geliyor. Rabbim kaza bela vermesin bu yol şuanda hazır hizmet veriyor. Hayırlı olmasını dilerim. Melikgazi Belediyesi olarak güzel yol çalışmaları yaptık. İhtiyaç olan yerlerde yeni yol çalışmalarımız devam edecek. Melikgazi’mize ve Kayserimize yeni yolumuz hayırlı olsun” dedi.